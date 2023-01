Považujem za veľký zázrak, že som sa stala matkou. Už to totiž vyzeralo, že zostaneme s manželom sami. Sme zobratí osem rokov, no nedarilo sa mi otehotnieť. Vydávala som sa ako tridsaťštyri ročná a hneď sme sa, samozrejme, pustili do budovania rodinky. No už po dvoch rokoch bolo jasné, že to nebude také jednoduché. Nakoniec …