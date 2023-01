Doprajete svojej pleti prvé aj posledné, no výsledok stále nie je taký, aký by ste si želali? Niekedy z nevedomosti, a niekedy možno aj pohodlnosti robíme chyby, ktoré sa potom negatívne podpisujú pod vzhľad našej pokožky. Tu je osem najčastejších, o ktorých by ste mali vedieť. 1. Nesprávna teplota vody Dať si v zime horúcu …