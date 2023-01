Galéria fotiek (1) Gigi Ann, 2022

Mladá slovensko-anglická speváčka a skladateľka Gigi Ann Green získala prvé miesto v prestížnej súťaži UK Songwriting Contest 2022. Iba 17-ročná talentovaná umelkyňa s debutovým singlom Devil in Disguise ovládla v kategóriu do 18 rokov (U18), pričom do finále postúpil aj jej druhý singel Breathless.