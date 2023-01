Pink Floyd oslávi jubileum. Album The Dark Side Of The Moon bude mať 50 rokov!

Galéria fotiek (1) Pink Floyd, 1973

The Dark Side Of The Moon, ôsma štúdiová nahrávka legendárnej skupiny Pink Floyd, vyšla v marci 1973. Jedna z najuznávanejších platní hudobnej histórie je komerčne najúspešnejším albumom skupiny, celosvetovo sa jej predalo v prepočte cez 45 miliónov kusov, čo z nej v tomto ohľade robí celkovo jeden z najúspešnejších hudobných titulov všetkých čias.