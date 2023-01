Evan Peters dostal za rolu Dahmera Zlatý glóbus: Podľa matky jednej z obetí tým len narastie záujem o sériových vrahov

#Seriál Monster: The Jeffrey Dahmer Story priťahoval množstvo pozornosti a u verejnosti vyvolal rôzne reakcie. Zatiaľ čo mnohí si ho nevedeli vynachváliť, podľa iných prispieval ku glorifikácií sériových vrahov. S tou druhou skupinou sa zhodli aj pozostalí Dahmerových obetí, z ktorých viacerí seriál kritizovali. No a ako píše IndieWire, neostalo to len pri tom. Matka jedného zo zavraždených mladíkov je presvedčená, …