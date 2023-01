#Byť stratený niekde uprostred mora je nočnou morou nielen námorníkov. Len si predstav, že by si sám na mori stránil čo i len týždeň. Nevedel by si, ktorým smerom pokračovať, bál by si sa, že ťa postihne búrka, no a problémom by mohol byť aj nedostatok jedla. Portál ladbible.com informuje, že presne to sa prihodilo …