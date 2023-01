Uvažuješ nad kúpou hybridu? Vyvraciame najväčšie mýty, ktorým si možno veril aj ty

#Keď sa povie hybridné auto, mnohí si hneď predstavia komplikovaný pohon, ktorý je tvorený spaľovacím motorom a elektromotorom. Aj ty si možno niekedy zamýšľal nad tým, aká je spoľahlivosť takýchto vozidiel. Síce sú ekologické a ušetria veľa paliva, no nehrozí, že ti to všetko následne spočítajú na extrémne drahých poruchách a náročnom servise? Pozreli sme sa na to, …