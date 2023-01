Galéria fotiek (1) záber z filmu Slúžka, 2023

Nebýva zvykom, aby snímku do kinodistribúcie uvádzali dve filmové skladby, predsa sa to však stáva pri hollywoodskych trhákoch a z času na čas aj pri domácich dielach. Aktuálnym príkladom je dobová dráma Slúžka, ktorá príde do kín 2. februára.