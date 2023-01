Galéria fotiek (1) The Beatles

Druhý singel skupiny The Beatles vyšiel presne pred 60 rokmi. Spoločnosť EMI Parlophone ho vydala 12. januára 1963, na A strane bola pieseň Please Please Me, ktorá sa stala jedným z najväčších hitov kapely, a na B strane bola pesnička Ask Me Why. Pod obe skladby sa autorsky podpísala dvojica John Lennon a Paul McCartney.