Kto je Yayoi Kusama? Jedna z najvýznamnejších súčasných výtvarníčok už desaťročia žije a tvorí na psychiatrii

#Yayoi Kusama je v súčasnosti najpredávanejšou žijúcou výtvarníčkou. Japonská umelkyňa prežila časť života v New Yorku, no kvôli zdraviu sa napokon vrátila do rodnej krajiny. Jej diela sa vyznačujú využitím bodiek a sýtych, kontrastných farieb. Okrem maľby sa venuje aj ďalším umeleckým formám, najmä sochárstvu, tvorbe inštalácií, móde či literatúre. Hoci Kusama žije už vyše 40 rokov v psychiatrickej …