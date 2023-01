Galéria fotiek (1) Lana Del Rey, 2021

Americká speváčka a skladateľka oznámila vydanie svojho deviateho štúdiového albumu, ktorý dostane názov Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Tridsaťsedemročná umelkyňa ním nadväzuje na úspešné a kritikmi uznávané albumy Blue Banisters a Chemtrails Over The Country Club.