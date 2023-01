Dokážete sa odhodlať k zmene? Inšpirujte sa 10 najčastejšími novoročnými predsavzatiami

Nový rok so sebou prináša aj nové výzvy a s nimi spojené predsavzatia. Prichádza ideálne obdobie ako si doslova „upratať“ svoj život. Skúste sa spätne zamyslieť. Mate za sebou hektický rok plný stresu a momentov, ktoré by ste už nechceli opäť zažiť? Zamestnávate sa negatívnymi myšlienkami a nedokážete nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom? Je to znamením, že nastal čas vyjsť zo svojej zóny komfortu a odhodlať sa k nevyhnutnej zmenu. Pre mnohých z vás bude možno prekvapením, akú vlnu zmien dokáže spustiť jediné predsavzatie, ktorého sa pevne chopíte.