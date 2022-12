Legendárny Pelé navštívil SLOVENSKO! Pod Tatry zavítal vďaka rodákovi z Nitry: Čo tu robil?

BRATISLAVA – Svet zasiahla obzvlášť smutná správa o úmrtí legendárneho futbalistu Pelého, ktorého poznajú ako mladí, tak aj starší. Len málokto však vie, že tento výnimočný muž zavítal pred pár rokmi na Slovensko, a to konkrétne do Nitry. Za všetko môže náš rodák. Edson Arantes do Nascimento, známy ako Pelé, bol legendárny brazílsky hráč […]