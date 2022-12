Chystáte sa do novej práce a chceli by ste na svojho nového šéfa urobiť dobrý dojem? Prvé stretnutie môže ovplyvniť váš následný pracovný vzťah, preto by ste nemali túto prípravu podceniť. Ak sa budete riadiť našimi tipmi, podarí sa vám urobiť dobrý dojem, z ktorého neskôr budete môcť ťažiť aj na pracovisku.