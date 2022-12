Hurá, sú tu Vianoce! Je to tak aj vo vašej rodine? Lebo v tej našej až prehnane. Som nesmierne rada, že aspoň vám sa môžem z tých pocitov vypísať. To, čo zažívame každý rok, nemý obdoby. Je to tak odkedy si pamätám a nepomohlo žiadne dohováranie od nás, od cudzích ľudí, plač, krik, nič. Zatiaľ …