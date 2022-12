Henry Cavill si Supermana nezahrá: Jeho návrat do Zaklínača to však neznamená

#Mnoho fanúšikov seriálu Zaklínač v októbri zarmútila správa o tom, že Henry Cavill ako Geralt z Rivie končí. Len krátko predtým herec potvrdil, že si zopakuje rolu Supermana. To sa napokon nestane, no ako potvrdil portál Variety, Cavill sa ani napriek tomu do Zaklínača nevráti. Úlohu Geralta po ňom prevezme Liam Hemsworth. Superman bez Cavilla Cavill si Supermana …