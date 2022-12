Galéria fotiek (1) Lasica-Satinský-Filip - S vetrom opreteky, 1982

Pesničkové albumy trojice geniálnych umelcov Milana Lasicu, Júliusa Satinského a Jara Filipa - S vetrom opreteky z roku 1982 a My (Do tanca a na počúvanie) z roku 1987 - patria do zlatého fondu slovenskej populárnej hudby. Preto nemôžu chýbať ani v súčasnej vinylovej reedičnej aktivite vydavateľstva Opus.