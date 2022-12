Galéria fotiek (1) Eros Ramazzotti, 2022

"Budú to dva nezabudnuteľné večery a užijeme si veľa zábavy, to vám garantujem!" odkazuje talianska hviezda Eros Ramazzotti svojim fanúšikom na Slovensku. Sám sa na návrat do Košíc a Bratislavy veľmi teší a sľubuje šou plnú hitov ale aj noviniek z nedávno vydaného albumu. Prinášame vám súťaž o vstupenky na oba koncerty.