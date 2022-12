#Dnes už v obchodoch bežne narazíš na produkty, o ktorých by sa ti kedysi maximálne tak mohlo snívať. Týka sa to napríklad aj nápojov. Spoločnosť Pepsi pred pár dňami prišla s pomerne netypickým nápadom. Nový šumivý nápoj s názvom „Pilk“ by mal v sebe okrem známeho sladkého nápoju zahŕňať aj mlieko. Nech už táto idea …