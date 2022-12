#Každý rok sa zvolí slovo roka. Tento rok to možno nie je veľmi známe. Slovo sa dostalo do hovorovej reči len vďaka článku. Napriek tomu sa akosi ujalo a stalo sa slovom roka 2022. V zozname slov boli aj iné slová. Poď sa pozrieť, aké to sú. Slovo roka pochádza z rozsiahleho korpusu Oxfordu. Ten …