Kondenzované mlieko lepšie ako z obchodu: Môžete doň pridať kakao aj vytvoriť vegánsku alebo karamelovú verziu!

Kondenzované mlieko je skvelou pochúťkou, ktorú najčastejšie pridávame do zákuskov alebo likérov. Skúste si ho z niekoľkých surovín pripraviť doma a nemusíte sa spoliehať na to kupované. Navyše si ho môžete upraviť aj do vegánskej, karamelovej či inak ochutenej verzie. Potrebujete 2 šálky plnotučného mlieka (mandľového alebo ovseného na vegánsku verziu) ¾ šálky granulovaného cukru …