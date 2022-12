Pätina ľudí žijúcich na Slovensku by si bola ochotná požičať financie na kúpu vianočných darčekov, najviac míňame na elektroniku

Vianoce by mali byť sviatkami radosti a pokoja, no pre mnohých ľudí sú spojené aj s prichádzajúcim stresom zo zvyšujúcich sa výdavkov. Dôvodom sú napríklad pracovné povinnosti a príprava na sviatky, ale predovšetkým aj nákup vianočných darčekov. Vianočné darčeky nás stoja v priemere 300 eur. Ľudia, ktorým tieto sviatky chýbajú financie by si potrebovali požičať rovnakú sumu na kúpu vianočných darčekov.