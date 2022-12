Ybliss vyjadrujú pocity frustrácie svojou doposiaľ najagresívnejšou skladbou

Take Me Away From Here je krátky, no intenzívny výsledok spolupráce členov Ybliss, ktorí si dali za cieľ pretaviť do hudby pocity frustrácie a chaosu v čo najagresívnejšej forme. Skladba má vyjadrovať nepokoj a neistotu plynúcu z aktuálnej geopolitickej situácie vo svete. Náladu ťaživej beznádeje hudobníci vyjadrujú cez agresívny balíček screamov a metalového zvuku gitár.