NÁMESTOVO – Smutné Vianoce bude prežívať 10 mladých chlapcov z Oravy, ktorí odišli do zahraničia, aby si zarobili na blížiace sa sviatky. Netušili, že sa stanú obeťou veľkého a prepracovaného podvodu. Teraz im ostali oči pre plač. So spoločnosťou nemajú ani zmluvu a neprišli im ani peniaze za ich prácu. Pred mesiacom by im […]