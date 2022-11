Ľudia, buďte v STREHU! PRUDKÝ nárast TÝCHTO chorôb vás prekvapí: Táto sa dokonca ZDVOJNÁSOBILA

BRATISLAVA – Slováci by si mali dávať pozor na pohlavné choroby. Počet osôb so syfilisom vzrástol medziročne o 76 percent, kvapavka o 36 percent. Prevažujú novonakazené osoby, dominuje Bratislavský kraj. Aj na to poukazujú najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií. NCZI eviduje za rok 2021 celkovo 294 prípadov syfilisu, čo je 76-percentný nárast oproti roku […]