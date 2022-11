Čerstvý vietor v slovenskej alternatíve: Krstní otcovia debutujú s EP References

Galéria fotiek (1) Krstní otcovia, 2022

Na prvý pohľad ide o typickú indie-rockovú kapelu, no vo svojich koncertných setoch opakovane prekvapujú vpádom do dekonštruktívneho progresívneho rocku, blízkeho skupinám Black Midi alebo Black Country, New Road a prechodmi od nacvičených skladieb do spontánnych improvizácií. V novembri im vyšla debutová EP nahrávka, ktorou potvrdzujú, že sa ich oplatí sledovať.