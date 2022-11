Simply Red vystúpia v Bratislave už o dva týždne! Vieme, čo na koncerte zahrajú

Galéria fotiek (1) Simply Red

Úspešná anglická skupina Simply Red aktuálne brázdi Európu so svojím dlho očakávaným turné Blue Eyed Soul - All The Hits Live, ktoré bolo kvôli pandémii presunuté z roku 2020 na tento rok. Bratislavská zastávka je naplánovaná na 3. decembra, kedy sa NTC Aréna konečne rozozvučí piesňami z ostatného albumu Blue Eyed Soul (2019) a nestarnúcimi hitmi.