Inšpirujte sa švédskou metódou döstädning: Zbavte sa zbytočností a usporiadajte si život od základov

Pokladáte sa za pedanta, ktorý má svoje veci dokonalo uložené, alebo milovníka nakupovania, ktorý sa dokáže riadne odviazať? Spozornieť by mala v tejto chvíli najmä druhá skupina. Máme pre vás nachystaný menší test, ktorý preverí vašu pamäť a zmysel pre organizáciu. Spomeniete si, kde máte uloženú pracovnú zmluvu, cestovný pas alebo náhradné baterky do ovládača? Pamätáte si, ako ste hrávali kedysi tenis? Kde ste si uložili tenisovú raketu? A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Pokiaľ nemáte o svojich veciach prehľad, nasvedčuje to faktu, že ich máte zbytočne priveľa.