Isté vety by ste v práci jednoznačne nemali hovoriť. Niektoré z nich by ste radšej nemali vysloviť vôbec nikde. Môžu poukázať na váš zlý úsudok a občas sú to dokonca malé lži. Z niektorých fráz vyplynie, že ste leniví z iných, že rozprávate do vetra.