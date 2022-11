#sobernovember je takou dlhoročnou záhadou. Nikto netuší, ako sa tu vlastne vzal, no veľa ľudí si ho obľúbilo. Očividne však nie na Slovensku, a tak je vytriezvenie do našej sivej reality čím ďalej, tým bolestivejšie. Dychberúca scéna z potravín Ráno si nestihnem zaliať ovsené vločky, a tak sa popri náhlení do práce stavím v malých …