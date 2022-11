V mesiaci November sa môžu pracujúci Slováci tešiť na viacero zmien, ktoré by mali hrať v ich prospech. Do platnosti od 1.11.2022 prichádza niekoľko dlho očakávaných zákonov, ktoré so sebou prinesú prevažne výhody pre zamestnancov a pridružia niekoľko ďalších povinností pre zamestnávateľov.