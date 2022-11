Baránok Boží prichádza s novými znameniami

Galéria fotiek (1) Lamb of God, 2022

Keď som bol mladší, počúval som najmä kapely, v ktorých som si vedel predstaviť, že by som účinkoval. Lamb Of God sú jednou z mála tých, kde si to predstavujem doteraz. Niežeby som na to mal schopnosti, to ani náhodou, ale ich hudba ma tak intenzívne oslovuje, že vždy, keď si ich zapnem, tak sa okamžite ocitám na pódiu, najčastejšie namiesto gitaristu Willieho Adlera aj s jeho prapodivným a jedinečným držaním trsátka (viď druhé foto v galérii), ktoré sa jednoducho nedá napodobniť.