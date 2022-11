VIDEO: Emma Drobná spieva o Havaji, retro vizuál však nakrútila v potravinách

Galéria fotiek (1) Emma Drobná na Havaji, leto 2022

Po minuloročnom obrovskom úspechu duetu Naše hriechy s Adamom Ďuricom sa fanúšikovia dočkali aj nového sólového singla Emmy Drobnej. Tá síce svoj druhý štúdiový album Better Like This vydala len pred dvoma rokmi, no z pochopiteľných dôvodov (nemožnosť koncertovať a množstvo pracovných obmedzení) mu v rámci propagácie nevenovala takú pozornosť ako svojmu debutu.