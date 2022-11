Päť vecí, ktoré treba mať na pamäti, keď sa vám nič nedarí

Či už vás presunuli na nové oddelenie alebo máte nezhody so svojim šéfom, problémom na pracovisku sa niekedy vyhnúť nedá. Najväčšie výzvy sú tie, nad ktorými nemáte veľkú kontrolu. Jedinú vec ktorú však pod kontrolou môžete mať vždy, je to, ako na tieto výzvy budete reagovať. Spôsob, akým nad udalosťami premýšľate ovplyvňuje váš stav. Ak si vopred poviete, že nedokážete niečo zvládnuť, alebo priveľa premýšľate nad stresujúcimi situáciami, určite vám to neprospeje. Ak budete komunikovať zdravým spôsobom, zistíte, že ste v skutočnosti oveľa silnejší ako si myslíte.