DESIVÉ DETAILY! Len 14-ročný Alex plánoval MASOVÚ VRAŽDU: Chcel ODREZÁVAŤ HLAVY a hádzať ich von oknom

MNÍŠKA NAD HNILCOM – Prípad 14-ročného chlapca, ktorý vzal do školy sekeru a plánoval zavraždiť svojich spolužiakov, otriasol celou spoločnosťou. Nám sa podarilo zistiť detaily mrazivého plánu mladého študenta. Desivý prípad 14-ročného chlapca z Mníšky nad Hnilcom, ktorý v školskej taške prepašoval do triedy sekeru, otriasol celou spoločnosťou. Alex sa 13. októbra vybral do […]