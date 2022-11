VIDEO Šokujúce VYJADRENIA KŇAZA počas kázne: Jeho slová ľudí pobúrili! TOTO je reakcia CIRKVI

HERTNÍK – Len pred niekoľkými dňami pobúril trnavský arcibiskup Ján Orosch všetkých veriacich aj neveriacich Slovákov. V obežníku, ktorý vytvoril, spochybňuje nevinu obetí chladnokrvnej vraždy na Zámockej. To však nie je všetko. Ďalší kňaz pôsobiaci na východe Slovenska sa počas kázania vyjadril, že LGBTI+ ľudia by nemali mať práva, pretože je to “proti božiemu poriadku”. […]