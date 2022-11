Placebo vo Viedni ukázali, že plnohodnotná šou môže byť aj bez slov a mobilov

Galéria fotiek (1) Placebo, Viedeň 2022

Bzučiaca elektronika v kombinácii s ostrými gitarami, dvíhajúce sa obrazovky odkrývajúce pódium, príchod charizmatického lídra Briana Molka a ohlušujúci potlesk. Takto vyzerali prvé okamihy takmer dvojhodinovej šou britskej formácie Placebo vo viedenskej Stadthalle, v ktorej si spravili zastávku v rámci európskeho turné k aktuálnemu albumu Never Let Me Go.