8 dôležitých zručností, ktoré vám zabezpečia lepšie platenú prácu

Chcete uspieť vo svete veľkých dát, inteligentných prístrojov, takmer nulového súkromia a globálnej konkurencie, ktorá na nás vďaka virtuálnemu svetu útočí deň čo deň? Výskumníci z amerického Institute for the Future sa dlhodobo zaoberajú predikciou budúcich trendov v celosvetovom meradle. Spolu s University of Pheonix nedávno vydali štúdiu, v ktorej vymenujú 8 kľúčových zručností, bez ktorých sa v nasledujúcom desaťročí žiaden úspešný pracovník nezaobíde.