Veľký comeback Rihanny: Získa s novinkou Lift Me Up svojho prvého Oscara?

V januári to bude už sedem rokov, odkedy Rihanna vydala svoj posledný štúdiový album Anti. Ten sa síce stretol s veľkým komerčným úspechom aj chválou hudobných kritikov, Rihanna sa však po jeho vydaní a následnom turné na dlhú dobu z hudobného sveta vytratila. Svoju novú skladbu Lift Me Up nahrala ako poctu pre zosnulého herca z filmového hitu Black Panter.