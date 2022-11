VIDEO: Smola a Hrušky na turné s Totální Nasazení predstaví aj nečakanú novinku

Galéria fotiek (1) Smola a Hrušky, 2022

Kapela Smola a Hrušky tento rok oslavuje 25. výročie svojho vzniku a pokračuje v česko-slovenskom klubovom turné s názvom Totální Hrušky tour / 25 rokov Smola a Hrušky. Po dvoch rokoch snaženia to kapelám so spoločným turné do tretice vyšlo. Fanúšikovia sa okrem spojenia dvoch spriaznených energických kapiel môžu tešiť aj na prekvapujúcu novinku z dielne "hrušiek".