Práca z domu a plat až 6000 EUR? Úspešná IT spoločnosť hľadá nových kolegov

Chceli by ste si nájsť prácu v oblasti informačných technológií? Rýchlo rastúca spoločnosť radixal s.r.o. hľadá do svojich radov nových kolegov, ktorí majú záujem o technológie a chuť vzdelávať sa a rásť. Momentálne obsadzuje voľné pozície s možnosťou práce z domu – nezáleží teda na tom, kde sa nachádzate. Hľadáte si prácu v oblasti IT, vďaka ktorej budete mať dostatok príležitostí na rozvoj? Nachystajte si životopis a pozrite sa, aké pozície sú momentálne voľné.