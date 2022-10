Galéria fotiek (1) Little Simz, Mercury Prize, 18.10.2022

Britská raperka a speváčka Little Simz sa stala novou laureátkou hudobnej ceny Mercury Prize. Prestížne ocenenie získala za svoj štvrtý štúdiový album Sometimes I Might Be Introvert (2021). Slávnostné podujatie sa konalo v utorok v londýnskej koncertnej hale Hammersmith Apollo. Termín bol posunutý o mesiac v súvislosti s úmrtím britskej kráľovnej Alžbety II.