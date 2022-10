Slipknot hlásia koniec, zatiaľ

The End, So Far je názov najnovšieho albumu jednej z najväčších metalových kapiel súčasnosti a budúcej histórie. Okamžite po jeho zverejnení vyvolal dohady, či naozaj naznačuje koniec Slipknot. "Áno aj nie" bola zjednodušená odpoveď kapelníka a perkusionistu Shawna "Clowna" Crahana. Podľa jeho slov album uzatvára jednu éru a zároveň je posledným, ktorý vyjde pod značkou Roadrunner records. Čo bude nasledovať je nateraz veľkou neznámou, vieme však s istotou povedať, že Slipknot určite nekončí.