Ideš prvýkrát voliť? Povieme ti všetko o tohtoročných komunálnych voľbách a ich priebehu

#Už koncom októbra čakajú Slovensko opäť komunálne voľby. Tento rok však budú spojené spolu s voľbami do VÚC, a to najmä z ekonomických dôvodov. Si prvovolič a s niečím podobným si ešte nemal skúsenosť? Vysvetlíme ti, čo tieto voľby vlastne znamenajú a prečo by si ich nemal prehliadnuť. Dozvieš sa tiež všetky dôležité informácie. Voľby by …