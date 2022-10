Angela Lansbury mala život hodný filmového spracovania: Čo ste o nej možno nevedeli?

11. októbra zomrela krátko pred svojimi 97. narodeninami, herečka Angela Lansbury, známa vďaka hlavnej úlohe v seriáli To je vražda, napísala. Prečítajte si zaujímavosti o živote tejto legendy. Dramatický príchod do Ameriky Angela Lansbury sa narodila 16. októbra 1925 v Londýne, no 2. svetová vojna zmenila smerovanie jej života. Po tom, ako museli jej školu …