Obľúbené mačacie celebrity internetu - poznáte ich?

Najväčší miláčikovia internetu sú bez pochybností mačky. Odhaduje sa, že na svetovej sieti je v súčasnosti viac ako 6,5 miliardy obrázkov mačiek a desiatky miliónov mačacích videí. A to nie je náhoda. Výskumy naznačujú, že pozeranie fotiek a videí mačiek pomáha pri depresiách a úzkostiach a dokonca môže zvýšiť hladinu energie. Z niektorých mačiek sa stali doslova internetové celebrity, majú vlastné instagramové účty a milióny fanúšikov. Ktoré patria medzi tie najznámejšie?

Mačka Rickyho Gervaisa Pickle

Hviezda seriálu After life Ricky Gervais je známym milovníkom mačiek a aktívnym bojovníkom za dobré životné podmienky zvierat. Počas zúriacej pandémie v roku 2020 si Pickle vzal z útulku do dočasnej starostlivosti potom, ako zomrela jeho predchádzajúca mačka Olie. Po pár dňoch zverejnil na Twitteri takýto oznam: „Stále mi lezie na ruky a zíza na mňa. Necháme si ju – navždy.“ Gervais denne pridáva jej i spoločné fotografie a videá na svoje sociálne siete aj s vtipnými komentármi. No a fanúšikovia Pickle milujú možno viac ako jej majiteľa.

Kocúr Bob

Slávny pouličný kocúr, vo svete známy ako "Street Cat Named Bob", skrýva mimoriadny príbeh. Tento roztomilý hrdzavý kocúrik obrátil „dolu nohami“ život svojho majiteľa Jamesa Bowena, bývalého narkomana a bezdomovca. Jedného dňa k nemu prišiel Bob s poranenou nohou a vďaka kocúrikovej povahe získal James nový dôvod prečo žiť. Stali s nerozlučnou dvojicou a pri prechádzkach po Londýne si získali pozornosť turistov i miestnych. Podmanivý príbeh dvojice inšpiroval ku vzniku knihy a filmovej adaptácie, v ktorej Bob hral sám seba.

Suki cestovateľka

Suki je nádherná a elegantná bengálska mačka z Kanady, ktorá sa nebojí vyraziť za dobrodružstvom. Zažila plavbu v kanoe, v zime sa brodí snehom, v lete sa naháňa po lúke, kempuje a rada má aj pobyt pri vode či náročnú turistiku. Fun fact: „Jej človek“ sa na Instagrame hrá nielen s farbami fotiek aby dosiahol magickú atmosféru, ale upravuje aj farbu Sukiiných očí.

Roztomilá Nala

Nala Cat bola ako 5 mesačné mačiatko adoptovaná z útulku. Teraz má 10 rokov a je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov ako najsledovanejšia mačka na Instagrame, kde má aktuálne 4,4 milióna obdivovateľov. Je však aktívna aj na TikToku. Každý deň nahráva videá zo svojho života v dome. Instagram si pôvodne založila, aby zdieľala so svojimi priateľmi a rodinou svoj každodenný život, nakoniec si však jej roztomilú tváričku a veľké modré oči obľúbilo množstvo ľudí z celého sveta.

Legendárny Grumpy

Grumpy Cat patrí medzi najznámejšie mačacie internetové celebrity a to vďaka svojmu večne zamračenému výrazu v tvári. Hoci je už niekoľko rokov za mačacou dúhou, u svojich fanúšikov si stále zachováva veľkú priazeň. Jej instagramový účet sleduje aj dnes niekoľko miliónov ľudí a právom sa stala prvou mačacou legendou Internetu.

Testomačka

Táto mačka sa dostane do úplne každého kúta domácnosti a je preto ten najlepší tester wi-fi. Telekom sa cez zvedavú a roztomilú Testomačku rozhodol otestovať svoju službu Wow Wi-fi, ktorá celú domácnosť pokryje kvalitným wi-fi signálom. Vďaka špeciálnemu obojku Testomačky zisťovali, či je signál rovnako silný aj pod posteľou, v garáži či na povale. Ako test dopadol? Pozrite sa vo videu.

