Na HBO Max začína jeseň: Pozrieš si novinku s Tomom Hollandom, komédiu s Bradom Pittom alebo radšej DC animák?

#V októbri sa na HBO Max môžeš tešiť na ďalšie skvelé novinky. Hneď dva prírastky, filmový aj seriálový, hlási DC, no do watchlistu by si si rozhodne mal pridať aj tohtoročné filmové blockbustery, ktoré si nestihol v kine. Odporúčame však zbystriť pozornosť najmä pri dokument priamo z Kábulu. Čo ťa zaujalo najviac? Uncharted – film Filmová adaptácia …