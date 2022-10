Chcete na pohovore skutočne zapôsobiť? 25 najinteligentnejších otázok, ktoré vás odlíšia od konkurencie

Skôr než pôjdete na pohovor, skúste si uvedomiť, že pýtať sa by sa mal nielen potenciálny zamestnávateľ, ale aj vy. Obaja totiž musíte nadobudnúť presvedčenie, že ten druhý je tou najlepšou voľbou. Keď nastane chvíľa, aby ste kládli otázky, mali by ste túto príležitosť využiť vo svoj prospech. Neexistuje lepší spôsob ako zistiť či firma je pre vás to pravé a či jej ciele sú v súlade s vašimi.