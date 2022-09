"Toto je poprava zvukom," rapoval Majk Spirit v roku 2010 do neškodne znejúceho beatu skladby Outta Control od 50 Centa. Dvakrát by si to rozmyslel, ak by počul tvorbu producentského dua Tittingur, ktoré s každým novým počinom posúva hranice svojho temného "maximal techna" do ešte brutálnejších sfér.