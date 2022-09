Peťa žije v Austrálii: Domáci chodia radi bosí, perú v studenej vode a neriešia, či vyzeráš ako hipík

#Peťa Štelbacká sa do Austrálie presťahovala spolu s priateľom v marci 2018 a už tri roky žije v Adelaide, kde sa živí manažovaním miestnej kaviarne. Kvôli čomu si krajinu protinožcov a jej životný štýl zamilovala, ako sa jej tu žije s arachnofóbiou a s čím majú problém aborigéni, pôvodní obyvatelia kontinentu? View this post on …